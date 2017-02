Parteien und Gewerkschaften begrüßen Mord-Urteil über Autoraser

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Parteien und Polizeigewerkschaften haben die harte Verurteilung von zwei Autorasern wegen Mordes in Berlin begrüßt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach am Montag von einem "richtungsweisenden Signal". Der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow erklärte, wer bei extremer Geschwindigkeitsüberschreitung über mehrere rote Ampeln rase, nehme den Tod von Menschen in Kauf und setze sein Auto als gemeingefährlichen Gegenstand ein. "Dadurch wird der Raser zum Mörder."