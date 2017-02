Schlägerei endet nach Schusswaffengebrauch

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) In Brieselang ist am Samstagabend ein 20-Jähriger verletzt worden. Er musste nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit offenbar mehreren Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter flüchteten, nachdem das Opfer mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft abgefeuert hatte.