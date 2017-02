Der perfekte Highheel

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Rathenower wählten das einzige Bild, welches Kerstin Razeng ausstellte, zum Siegerbild." Der Preis war die Ausstellung im Rathaus, die am vorigen Mittwoch eröffnet wurde. Das Ölbild "Frühling" zeigt einen perfekt präsentierten Highheel.

"Abendstimmung, "Demut", "Therapie" und "Traurig" - so sind einige der Ölgemälde benannt. Wenn nicht das Motiv eindeutig zeigt, dass diese Bilder in traurigen Momenten entstanden sind, regen ihre melancholisch wirkenden Farben den Betrachter zum Nachdenken an. "Lustige Bilder wird man bei mir nicht finden. Ich mag melancholische Bilder", berichtete die recht lebensfrohe Malerin Kerstin Razeng, die einschneidende und sehr persönliche Momente ihn ihrem Leben in ihren Bildern festhält. Die Motive der Rathenowerin reichen von Landschaftsbildern bis zu Bildern mit dramatischer Aussage oder persönlichen Erinnerungen. So wie das mit dem mit "Papa" bezeichneten Angelkahn an einem Seeufer. "Erinnerung" hat sie für ihren Vater gemalt, der mit 65 Jahren starb. "Er angelte gern", so Kerstin Razeng. Die Rathenowerin begann im Jahr 2004 autodidaktisch mit dem Malen. Zwischen 2006 und 2013 belegte sie, nach Aquarellen und Acrylbildern, einen Ölmalkurs bei Künstler Michael Student.

Die Ausstellung "Frühling im Rathaus" zeigt bis 30. April im Bürgerservicebereich des Rathauses mehr als 20 Ölgemälde. Einige der Bilder sind unverkäuflich und werden nach Ausstellungsende wieder ihren Platz bei Kerstin Razeng finden.