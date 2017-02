artikel-ansicht/dg/0/

Zuvor sprach er mit Blick auf den vorgesehenen Abriss der Bühnen von einem Ärgernis ersten Ranges. "Wie kommt eine Nation dazu, so reich wie nie in ihrer Geschichte, Theater abzureißen - ausgerechnet diese zwei Kudammbühnen, mit einer so großen Vergangenheit, dass unsere kulturell so beschämend armselige Gegenwart, überhaupt nicht riskieren könnte, sich an dieser Tradition zu messen?" Hochhuth prangerte auch an, dass die Bühnen nicht unter Denkmalschutz gestellt wurden.

Jahrelang war um die Zukunft der traditionsreichen Theater gerungen worden. Ein gerade gefundener Kompromiss sieht vor, dass es statt zwei Bühnen nur ein Theater geben wird. Der Neubau muss in den Keller ziehen. Nach der Einigung zwischen dem Investor und dem Theaterbesitzer sei die Spielstätte damit für mindestens 30 Jahre gesichert, hatte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) gesagt. Theaterdirektor Martin Woelffer wertet das Erfolg, weil die Zukunft des Standorts und des Spielbetriebs gesichert wird.