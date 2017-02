artikel-ansicht/dg/0/

Winter in der Region: Warm und sonnig

Potsdam (dpa) Der Winter in Berlin und Brandenburg war außergewöhnlich warm und sonnig. In Brandenburg seien im Durchschnitt 1,2 Grad gemessen worden, teilten die Meteorologen am Montag mit. Der langjährige Mittelwert liegt dort bei 0,1 Grad. In Berlin lag der Durchschnitt bei 1,5 Grad, der langjährige Mittelwert beträgt dort 0,4 Grad.

