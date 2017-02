artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Besetzung eines Raumes an der Berliner Humboldt-Universität (HU) von Aktivisten ist beendet. "Der selbstverwaltete Raum 004 wurde nun geräumt", twitterten die Besetzer am Montag. Sie kündigten an, weiterzukämpfen und wiederzukommen. Der besetzte Raum war ein Überbleibsel einer Institutsbestzung von Januar im Zuge der Stasi-Affäre des Wissenschaftlers Andrej Holm. Diese Besetzung war offiziell am 16. Februar zu Ende gegangen.