Pipi machen ist bequemer geworden

Walsleben (MZV) "Kunterbunt" ist ihr Name. Und ganz frische Farben prägen jetzt das Ambiente der Walslebener Kita: Am Montag sind die sanierten Räume feierlich ihrer Bestimmung übergeben worden. Weil auch noch Faschings-Saison ist, schnitten die Kinder als Cowboy, Teufel oder Comic-Figur verkleidet das Bändchen durch.

Susanne Dorn (links) und Kita-Leiterin Rena Gutowski konnten sich am Montag über den offiziell mit einem Bändchenschnitt begangenen Einzug in die neuen Räume freuen.

85000Euro hat die Gemeinde in Umbau und Renovierung gesteckt. Die Kleinen müssen sich jetzt nicht mehr im Flur umziehen. Dafür gibt es jetzt zwei separate Garderoben-Räume. Wichtig war vor allem das Erweitern und Umgestalten der Toiletten. Jetzt gibt es zwei davon. Die Krippenkinder müssen jetzt mit ihren noch sehr, sehr kurzen Beinen nicht mehr so weit laufen, um ihre kleinen und größeren Geschäftchen zu machen. Überdies gibt es neue Decken. Sie sind so gestaltet, dass sie Einfluss auf die Akustik im Raum haben. Der Lärm spielender Kinder ist dann nicht mehr so laut.

Veränderung gab es auch, weil die Hortkinder aus- und ins benachbarte Schulgebäude umzogen. Dort wurde bis vor ein paar Jahren noch bis zur zehnten, jetzt nur noch bis zur sechsten Klasse unterrichtet. Demnach gibt es dort mehr Platz - was sich für die Kitas im Amtsbereich Temnitz kaum sagen lässt.

"Unsere Geburtenrate ist kontinuierlich hoch", sagt Amtsdirektorin Susanne Dorn. Alle sechs Kitas werden deshalb gebraucht - nicht zuletzt die in Walsleben. 42Jungen und Mädchen werden in der Kita "Kunterbunt" betreut. Und weniger werden es dort keinesfalls. "Bei den Bevölkerungsprognosen wird immer pauschal vom ländlichen Raum ausgegangen und dass dort die Geburtenzahl in den Keller geht ", sagt Dorn. "Aber bei uns ist das absolut nicht der Fall."

Häufig gab es in der Vergangenheit Jahre mit mehr als 50Neugeborenen im Amt Temnitz. Das sind mehr als zehn Geburten pro 1000 Einwohner. In ganz Deutschland lag die Rate in den vergangenen Jahren bei 8,2 bis 8,9, in Brandenburg bei 7,5 pro 1000Einwohner. Auch in einem für den Amtsbereich vergleichsweise geburtenschwachen Jahr 2015 fiel die Quote nur leicht unter den Durchschnitt.

Kein Wunder, dass Dorn unzufrieden mit der Kita-Bedarfsplanung ist. Denn diese zieht die Pauschal-Prognosen des Landes heran, um den künftigen Bedarf zu berechnen. Die Kalkulation ist dann viel zu ungünstig für das verhältnismäßig kinderreiche Amt Temnitz. Die Gemeinden dort steuern nun selbst gegen: So sind zusätzliche sechs Beschäftigte - je eine pro Kita - im Einsatz, um die ausgebildeten Erzieherinnen bei zusätzlichen Arbeiten, zum Beispiel in der Küche, zu unterstützen. Diese Entlastung müssen die Kommunen aber komplett selbst zahlen. Die Gebühren für die Eltern haben sich in den vergangenen Jahren dennoch noch nicht erhöht. Die Beitragssatzung gilt seit 2008.

Was in Walsleben gelungen ist, soll nun auch in Wildberg in der Gemeinde Märkisch Linden funktionieren. "Dort haben wir noch einen Anbau mit zwei Gruppenräumen mit neuem Sanitärraum geplant", so Dorn. Gestemmt werden soll diese Aufgabe auch mit Mitteln aus dem "Leader"-Topf der Europäischen Union. Das Amt wolle Mitte März den Antrag für die Zuschüsse abgeben - so das Ziel. "Wir brauchen dort diese zusätzlichen Plätze, um unsere pädagogisch wertvolle Arbeit fortsetzen zu können", so Dorn mit Blick auf Wildberg.

Letztlich muss solch eine Kita auch als Arbeitsplatz attraktiv bleiben. In Rheinsberg wird bereits ein Landesgesetz heftig kritisiert und per Beschluss angefochten, das die Einstellung von Fachkräften erschwert(RA berichtete). Immerhin: Das Amt Temnitz kennt solche Personalprobleme laut Dorn noch nicht. "Aber auch unser Personal wird immer älter", so die Verwaltungschefin.