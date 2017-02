Neue Sorgen um Rheinsberger Obermühle

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Der Zustand der Obermühle in Rheinsberg ist zunehmend besorgniserregend. Nun sind an der Südseite des denkmalgeschützten Gebäudes große Teile Material abgebröckelt. Einwohner haben die Kreisverwaltung informiert. Die zuständigen Behörden wollen prüfen, welche Schritte eingeleitet werden, so Kreissprecherin Britta Avantario.