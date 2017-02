Kiebitze werden gezählt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Kiebitze kommen jetzt aus ihren Winterquartieren zurück - und werden zunächst einmal gezählt. Die Daten sollen helfen, ein noch besseres Schutzsystem für den Vogel mit der markanten Kopf-Federhaube aufzubauen, teilte der Naturschutzbund Brandenburg am Montag mit. Zählungen ergaben in Brandenburg 1993 noch etwa 2600 Brutpaare, 2009 waren es nur noch 1700. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Bestand seitdem weiter deutlich abgenommen hat. Der Vogel steht oben auf der Roten Liste und gilt europaweit als gefährdet. Der Hauptgrund für den Rückgang der Art ist nach den Angaben die Intensivierung der Landwirtschaft. Kiebitze brüten hauptsächlich in offenen, flachen Landschaften auf Wiesen und Weiden oder auf Ackerflächen.