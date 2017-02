DM-Ansiedlung als weiterer Meilenstein

artikel-ansicht/dg/0/

Das Unternehmen dm ist weiter auf Expansionskurs. Das hat Logistikchef Christian Bodi am Montag im Wustermarker Rathaus im Beisein des Firmenfinanzexperten Martin Dallmeier betont. "Wir benötigen für unsere Nordost-Ausrichtung neue Kapazitäten. Wustermark ist für uns ein idealer und hochattraktiver Standort, um unser Filialnetz besser verdichten zu können", sagte Bodi auch vor dem Hintergrund, dass die beiden Logistikzentren in Weilerswist und Waghäusel künftig mehr als ausgelastet seien, schließlich erwarte das Unternehmen ein "rasantes Wachstum", da in Zukunft mehr als 2000 Filialen beliefert werden sollen. 27 sind es im Land Brandenburg beispielsweise aktuell. Weil sich die Gemeinde sehr professionell und kooperativ gezeigt habe, fiel die Entscheidung zugunsten von Wustermark am Ende leicht. "Wir haben eine sehr gutes Gefühl für eine positive Entwicklung hier. Für uns ist die Investition ein weiterer Meilenstein."

Nachdem der Kaufvertrag für das 16,2 Hektar große Gelände unterzeichnet ist, "ein erheblicher Millionenbetrag" ist geflossen, so Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos), können nun die weiteren Planungen auf den Weg gebracht werden. Die ersten vorbereitenden Erdarbeiten haben bereits begonnen. Laut Bodi soll nun in spätestens sechs Wochen der Bauantrag bei der entsprechenden kreislichen Behörde eingereicht werden. Die Hafenstraße wird eigens für das neue Logistikzentrum verlegt. Allein das kostet dem Branchenmarktführer etwa zwei Millionen Euro. Die Bauarbeiten dazu sollen laut Rüdiger Hage, Geschäftsführer der Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, die als Projektbegleiterin fungiert, im September beendet sein. Sobald der Bauantrag für das Logistikzentrum selbst bewilligt ist, ein riesiges Hochregallager soll unter anderem entstehen, sollen die Ausschreibungen starten. Vor Ort sollen kaufmännische und technische Arbeitsplätze angeboten werden, vor allem aber im Bereich Logistik. Ab 2020 werden in Wustermark dann Waren kommissioniert, manuell wie automatisiert.

Wustermarks Bürgermeister zeigte sich mit Blick auf die bevorstehende Ansiedlung äußerst zufrieden. "Wir haben in Rekordzeit die einjährigen Vorplanungen vorangebracht. Wenngleich uns dm bis an die Leistungsgrenze gehend sehr gefordert hat, so phantastisch ist es nun, dass sich einer der beleibtesten Arbeitgeber in Deutschland bei uns ansiedelt. Für Wustermark und die Region ist das ein großer Tag, trotz der vielen Entwicklungen, die wir hier bereits auf den Weg gebracht haben", sagte er stolz. Der Verwaltungschef rechnet natürlich auch mit sprudelnden Steuereinnahmen, die der Infrastruktur zugute kommen sollen.

Landrat Roger Lewandowski (CDU) freute sich eigenen Angaben zufolge "riesig" über die Investitionen am Standort in Wustermark durch dm. "Erstens wird eine höhere Finanzkraft sowohl für die Gemeinde als auch für den Landkreis geschaffen, und zweitens, und das ist natürlich entscheidend, es entstehen neue Arbeitsplätze. Wir werden dafür sorgen, dass wir eine verkehrliche Anbindung per Bus organisieren. Klar ist auch, dass wir mit Blick auf die Auslastung im GVZ Wustermark und auch darüberhinaus weitere Potenzialflächen für die Ansiedlung von Unternehmen schaffen müssen."

Das GVZ Wustermark, in dem auch dm-Konkurrent Rossmann ein Logistikzentrum schon vor zwei Jahren eröffnet hat, hat aktuell eine Auslastung von 94 Prozent, die letzten kleineren Flächen sind aber bereits vorgemerkt. Ein belgisches Unternehmen soll bereits Interesse bekundet haben, wie es hieß. Bis zu 5,000 Menschen werden laut Hage im GVZ dann beschäftigt sei, aktuell sind es etwa 4.500. "Der Mut der Gemeinde wird belohnt", erklärte der IPG-Geschäftsführer.