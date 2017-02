Immer wieder Pohl

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Die Männer des MTV Altlandsberg haben ihr Heimspiel in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree gewonnen. Gegen die Zweite des Bundesligisten Füchse Berlin gab es ein 29:24. Die Altlandsberger liegen in der Tabelle hinter dem LHC Cottbus und dem Stralsunder HV weiter auf Platz drei der Meisterschaftsrunde.

Die beiden besten Spieler in der Erlengrund-Halle: Im Angriff der Berliner Linus Skroblien. Im Tor der Altlandsberger so etwas wie die "Gelbe Wand". Philipp Pohl hielt gegen die Berliner Füchse alles, was es zu halten gab © Edgar Nemschok

Es war streckenweise ein recht seltsames Spiel. Auf der einen Seite die Altlandsberger, die sich immer wieder gegenseitig anfeuerten und natürlich auch ihr Pub-likum im Rücken hatten, auf der anderen Seite die Berliner, die kühl und fast schon farblos ihre Partie absolvierten. Es mag auch am Tabellenstand der Berliner liegen, für die die Saison so gut wie gelaufen scheint. Nach oben und nach unten geht nicht mehr viel. Die Füchse liegen auf Platz sieben der Tabelle.

"Aber das erwarte ich von meinen Männern auch. Vom Torhüter bis zum Kreisläufer soll unser Handballspiel durch Tempo und auch Emotionen gekennzeichnet sein. Jeder soll seinen Mitspieler motivieren und antreiben", beschreibt MTV-Trainer Tilo Leibrich die Philosophie der Handball-Männer aus Altlandsberg.

Das erste Tor fiel für den MTV durch Adrian Thümmler und gleich im Anschluss hatte MTV-Torhüter Philipp Pohl zwei ganz starke Momente. Doch die halfen zunächst nicht viel, denn die Berliner gingen in Führung. Und das war auch genau das, was den MTV-Abteilungsleiter Handball, Thomas Klatt, etwa ärgerte. In der Halbzeitpause sagte er: "Ein seltsames Spiel, in dem es wirklich gute Angriffe und schön anzusehene Spielzüge gab. Diese wechselten dann aber mit leichten technischen Fehlern und Abspielen, die einfach nicht ankommen konnten."

Und wäre Pohl nicht gewesen ... So kam der MTV schnell wieder in die Spur und ging selbst mit 4:3 in Führung. Diese gaben die Männer in Grün und Weiß bis zur Pause auch nicht mehr ab. Der schönste Altlandsberger Spielzug wurde mit dem 14:12 abgeschlossen. Johann Finck spielte durch die Berliner Abwehr in den Kreis auf Fabian Plaul, der im Abschluss den Berliner Torhüter Kevin Deisting gekonnt überwand.

Zur Pause hieß es 15:12 und Klatt war dann aber doch ganz unzufrieden. "Was mir gut gefällt, sind die Hüftwürfe von Dominic Witkowski und das druckvolle Spiel aus dem Rückraum von Stephan Untermann." Er hätte auch die Außen Kevin Bursche und Toni Schäl nennen können. Einer überragte jedoch alle: Philipp Pohl, der schon seit Wochen in einer bestechenden Form spielt.

Die zweite Halbzeit begann, jetzt mit Simon Kapa als Außenangreifer, erneut mit viel Tempo und der MTV konnte bis auf 18:12 davonziehen. 22:16, 23:19 waren die weiteren Stationen, ehe es einen kleinen Einbruch bei den Gastgebern gab. Als dann Marco Leupert einen Siebenmeter an die Latte des Berliner Tores setzte, drohte das Spiel, sogar noch zu kippen. Die Berliner spielten ohne Torhüter mit sieben Feldspielern. Plötzlich wirkte der MTV nervös und man hatte das Gefühl, niemand wollte im Abschluss tatsächlich Verantwortung übernehmen. Doch die Sache ging gut aus, auch weil die Füchse nicht der ganz starke Gegner waren. Beim Stand von 25:22 für den MTV, die Altlandsberger hatten sich wieder ein wenig gefangen, versemmelte der beste Berliner, Linus Skroblien, einen Siebenmeter.

Bemerkenswert, knapp zehn Minuten vor Schluss warf Philipp Pohl von seinem eigenen Kasten aus. Wieder spielten die Berliner ohne Torwart. Pohl traf aber nur die Latte und vergab die Möglichkeit, sich für seine gute Leistung an diesem Tag noch mit einem Torerfolg zu belohnen. Das letzte Tor im Spiel warf Untermann. Praktisch ohne ernsthafte Gegenwehr gelang ihm ein leichtes Tor zum abschließenden 29:24.

"Es hatte heute einen riesen Spaß gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Gegen die Füchse Berlin zu spielen, ist natürlich immer etwas ganz Besonderes", sagte Pohl, der Glückwünsche für seinen Auftritt von allen Seiten bekam.

"Wir müssen in der Woche versuchen, diese kleine Euphorie zu halten. Schon am Sonnabend treten wir in Stralsund an. Es besteht noch eine kleine Chance, in der Meisterschaft weiter ganz oben mitzuspielen. Und natürlich wollen wird die nutzen", sagte Trainer Tilo Leibrich. Etwas wehmütig ergänzte er dann. "Dass wir in Cottbus nicht gewinnen würden, na ja. Es war sehr, sehr knapp. Richtig ärgerlich ist aber die Niederlage vom vergangenen Spieltag, als wir uns dem VfL Tegel mit 21:24 geschlagen geben mussten. Beim aktuell Tabellenzweiten, dem Stralsunder HV, wird erneut eine Topleistung notwendig sein. Aber meine Männer können das!"