HSC-Frauen mit Anlaufproblemen

Das Spiel begann schleppend aus HSC-Sicht und der erste Treffer gelang erst nach über sechs Minuten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Südbrandenburgerinnen schon zweimal getroffen. Lisa-Marie Busse besorgte den Anschlusstreffer per verdecktem Hüftwurf zum 1:2. Einen Angriff später gelang der Ausgleich und man hatte die Hoffnung, dass die HSC-Frauen das Spiel nun in den Griff bekommen würden. Doch die agilen Ortränderinnen brachten die HSC-Abwehr ein ums andere Mal in Bedrängnis und führten nach 20 Minuten mit 5:8.

Bei den Frankfurterinnen lief in der 1. Halbzeit nicht viel zusammen. Wenig Tempo im Angriffsspiel, kaum mannschaftliches Zusammenspiel und eine miserable Chancenverwertung spiegelten sich auch im Ergebnis wieder. Unglaubliche 17 Fehlwürfe leistete sich das Team von Heiko Hillebrand im ersten Durchgang, der vor dem Spiel seine Frauen gewarnt hatte, die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. In die Pause ging es mit einem 7:11-Rückstand.

In der Kabine fielen deutliche Worte untereinander und man wollte den Fans nun das wahre Gesicht zeigen. Dies gelang mit Bravour. Der HSC trat nach der Pause endlich als Team auf. Es dauerte nicht einmal fünf Minuten und man hatte den Rückstand beim 11:11 egalisiert. Als in der 36. Minute die erste HSC-Führung erzielt wurde, war die Partie komplett gedreht. Den Gästen gelang zwar noch der Ausgleich beim 12:12, doch da hatten die Frankfurterinnen längst zu ihrem Spiel gefunden. Anne Sass im Tor brillierte einmal mehr und hielt ihr Team vor allem in den kritischen Phasen im Spiel. Ganze vier Tore konnten die Ort-ränderinnen im zweiten Durchgang erzielen. Zudem steigerten sich die Gäste im Abschluss, weil sie sich in der 2. Halbzeit klarere Chancen erarbeiteten. Am Ende hieß es 22:15 und einmal tief durchatmen nach diesem schwer erkämpften Sieg.

Heiko Hillebrand äußerte nach dem Spiel: "Wie schon im Hinspiel haben wir uns ganz schwer getan gegen Ortrand. Vor allem die schlechte Chancenverwertung in der 1. Halbzeit hat uns zu schaffen gemacht, wo wir häufig unüberlegt und unvorbereitet abgeschlossen haben. Nach der Pause hat mein Team allerdings Charakter gezeigt und bewiesen, dass es sich aus schwierigen Phasen befreien kann."

HSC: Anne Sass - Lisa-Marie Busse (8 Tore), Julia Kupper (3), Lisa Berger (3), Anne Lubetzki (3), Elisa Winkowski (3), Nicol Leuschner (2/2), Antonia Wittkopp, Nadine Wegener, Beatrix Teschner, Anne Liebenthal, Kathleen Rußmann, Charlotte Martin, Susen Böhme,

Siebenmeter: HSC 2/2, Ortrand: 2/1 - Zeitstrafen: HSC 2, Ortrand: 29 - Schiedsrichter: Jörg Kuhlmann, Uwe Greschke (beide HC Lok Peitz) - Zuschauer: 75