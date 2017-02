Ein gutes, aber heikles Urteil

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es war bereits ein Paukenschlag, als gegen die beiden Kudamm-Raser im vergangenen September Anklage wegen Mordes erhoben wurde. Erstmals in Deutschland in einem solchen Fall. Damals wirkte das wie der verzweifelte und zum Scheitern verurteilte Versuch der Staatsanwaltschaft, ein Zeichen zu setzen. Schließlich kamen Täter in der Vergangenheit sogar oft mit Bewährungsstrafen davon. Warum sollte das bei unveränderter Gesetzeslage nun wesentlich anders sein?

Die Antwort darauf ist die Kammer am Montag in ihrer Urteilsbegründung schuldig geblieben. Ja, es war ein besonders krasses Rennen. Die hohe Geschwindigkeit, die überfahrenen roten Ampeln, das Sündenregister der Raser schon vor der Tat. Aber deshalb nicht fahrlässige Tötung, nicht Totschlag, sondern Mord? Und zwar auch für den zweiten Raser, der keinen Zusammenstoß hatte? Dieser Logik folgend könnte man demnächst auch einen Autofahrer zu lebenslang verurteilen, der betrunken und zu schnell unterwegs einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch stirbt.

Ja, wäre auch richtig so, mögen nun einige sagen. Und es ist vielleicht in der Tat notwendig, Vergehen im Straßenverkehr härter als bisher zu ahnden, weil die Gefahr so groß ist, dass Unbeteiligte verletzt oder getötet werden. Beschränkt man sich bei der Bewertung des Berliner Urteils auf diesen Aspekt, ist der Schuldspruch gut und richtig. Die Botschaft wird in der Raser-Szene ankommen: Wer künftig auf belebten Straßen ein illegales Rennen startet, riskiert lebenslänglich.

Und doch hinterlässt das Urteil Bauchschmerzen, nämlich mit Blick auf die Gewaltenteilung. Eigentlich sollte es so laufen: Wenn die Gesellschaft der Meinung ist, Raser härter bestrafen zu müssen, verschärft der Bundestag die Gesetze, und Richter urteilen dann nach der neuen Rechtslage. Im Berliner Fall aber haben Juristen ohne Rückendeckung des Gesetzgebers völlig neue Maßstäbe bei der Beurteilung von Straftaten gesetzt - und damit womöglich ihre Kompetenzen überschritten.

Das deutschlandweite positive Echo auf das harte Urteil mag ihnen Recht geben. Und die Raser haben kein Mitleid verdient. Dennoch: Täter haben im Rechtsstaat Anspruch darauf, vorher zumindest ungefähr zu wissen, welche Strafe sie erwartet. Das war hier nicht der Fall. Deutschland sollte - ähnlich wie die Schweiz - die Gesetze gegen Raser verschärfen. Das ist der saubere Weg.