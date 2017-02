Brandenburger bestellen mehr im Internet

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der Brandenburger Einzelhandel ist 2016 stärker als im Bundesdurchschnitt gewachsen. Die Umsätze legten real, also um die Inflation bereinigt, um 1,9 Prozent zu, bundesweit lag das Plus bei 1,6 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag berichtete. Allerdings verlief die Entwicklung unterschiedlich: Bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren gingen die Erlöse um 1,1 Prozent zurück. Dagegen bestellen die Brandenburger offenbar immer mehr online. Denn der von den Statistikern Einzelhandel außerhalb von Verkaufsräumen genannte Bereich, zu dem neben dem Internet auch Stände auf Märkten oder Automaten gehören, legte um 12,5 Prozent zu.