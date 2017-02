Dreharbeiten in der Region

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Dreharbeiten für den neuen Kinofilm "Das schweigende Klassenzimmer" von Regisseur Lars Kraume haben begonnen. Während die erste Klappe in der vergangenen Woche in Berlin fiel, ist das Filmteam heute den zweiten Tag auf einem ehemaligen Bauernhof in Diensdorf-Radlow (Oder-Spree) zugange. Am Sonnabend geht der Dreh in Eisenhüttenstadt weiter, wo bis April einige zentrale Szenen entstehen werden.