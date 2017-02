Schwertransporte blockieren Polizei

artikel-ansicht/dg/0/

Es sind vor allem die drei entstehenden Windparks in Neustadt sowie in Kuhbier und in Karstädt in der Prignitz, die für das hohe Aufkommen der Sondertransporte verantwortlich sind. Die Polizisten begleiten die teilweise bis zu 65 Meter langen Rotorblätter der Windräder auf ihrem Weg auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Teilweise sind sie dafür mit mehreren Fahrzeugen einige Stunden im Einsatz. Bis Ende März sollen es voraussichtlich 300 Transporte sein.

Für den Aufwand zahlen die Unternehmen Gebühren. Diese allerdings liegen so niedrig, dass der private Sektor nicht mit den Diensten der Ordnungshüter konkurrieren kann. Diese bieten von der Überprüfung der Transporte bis hin zu Sperrungen auf Bundesstraßen quasi ein Komplettpaket an. Als Ergebnis werden die Dienste der Polizisten zur Begleitung der Transporte oft gebucht. Im vergangenen Jahr hatte die Polizeidirektion (PD) Nord, die für die Landkreise Prignitz, Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin verantwortlich ist, bei 1296 Großraum- und Schwertransporten 1667 Fahrzeuge begleitet - also rund dreieinhalb Transporte pro Tag.

Doch die eingenommenen Gebühren bleiben nicht etwa bei den Beamten. Das Geld wird ans Land abgeführt. Gleichzeitig sorgen die vielen Einsätze auch für Probleme an anderer Stelle. "So eine Begleitung ist sehr arbeitsintensiv. Wir müssen dann Prioritäten setzen und können manch andere Sache nicht erledigen", sagt Frank Schiermeister, Leiter der Verkehrspolizei der PD Nord. Jeder, der bei so einem Transport dabei ist, fehlt, wenn es darum geht, den Verkehr zu kontrollieren.

Laut Bernd Halle, Leiter der Direktion, wurde die Gebührenordnung mehrfach angepasst. Da die Polizei aber so billig ist, gebe es kein wirtschaftliches Interesse daran, die Dienste an Private auszulagern.