Überfall auf Sparkassenfiliale

Schwedt (MOZ) Ein Banküberfall auf die Filiale der Stadtsparkasse Schwedt am Bertolt-Brecht-Platz 1a hielt bis Montagabend Sparkassen-Mitarbeiter, ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften in Atem. Der Bankräuber wurde von Sparkassen-Mitarbeitern überwältigt, von der Polizei festgenommen.