Riesiges Windrad bei Hohenwalde geplant

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Mittwoch beginnt das Beteiligungsverfahren für die vorgesehenen Windeignungsgebiete in Oderland-Spree. Der dritte Entwurf des Regionalplanes sieht weniger Flächen für Windparks nahe Frankfurt vor. Vor allem Hohenwalde profitiert - und könnte trotzdem bald ein neues Megawindrad bekommen.

Die Stellungnahmen der Stadt und der Ortsbeiräte haben Wirkung gezeigt. Der ursprünglich geplante 540-Hektar große Windpark westlich von Hohenwalde ist im dritten Planentwurf auf 290 Hektar zusammengeschrumpft. Flächen auf Hohenwalder Gemarkung sind nicht mehr vorgesehen. Zudem fallen die bestehenden zwei Eignungsgebiete bei Hohenwalde weg, wenngleich die darauf gebauten Windräder noch dem Bestandsschutz unterliegen. Das Eignungsgebiet bei Booßen weist ebenso nur noch 322 statt 427 Hektar Fläche aus. Der Abstand möglicher neuer Anlagen zu vielen Wohnhäusern am westlichen Rand Booßens ist nun wesentlich größer als vorher.

"Der Regionalplan ist aus Sicht der Stadt ausgewogen", findet Jens Wietschel von der Frankfurter Bauverwaltung. Wenn man so will, können sich die Booßener vor allem bei einen Vogel bedanken - dem Rotmilan. "Er nistet in einem der kleinen Waldgebiete", erläutert Wietschel. Da der Bestand des Greifvogels rückläufig ist, dürfen um seinen Nistplatz herum keine Windräder gebaut werden. Darüber hinaus flossen auch landschaftliche Belange in die Überarbeitung des Eignungs-gebietes Wulkow-Booßen ein.

Hohenwalde kommt insbesondere ein neues Ausschlusskriterium zu Gute: Orte dürfen nicht von mehreren Windparkflächen umschlossen sein, was im Entwurf davor der Fall gewesen wäre.

Trotz der Entwicklung könnte in dem Ortsteil bald eines der größten Windräder Brandenburgs entstehen. Der Grund: Solange kein neuer Regionalplan beschlossen ist, hat der seit 2004 gültige weiter Bestand. Und auf dem kleinen Eignungsgebiet Hohenwalde Süd - wo bereits fünf Windräder stehen - ist noch eine kleine Fläche frei. Dort will die MLK Brandenburg Windpark Entwicklungs GmbH eine Anlage vom Typ Vestas V126 bauen. Die Nabenhöhe beträgt 166 Meter. Die Rotorblätter haben einen Durchmesser von 126 Metern, so dass sich eine Gesamthöhe von rund 230 Metern ergibt. Zum Vergleich: Der Oderturm misst 89 Meter.

"Wir brauchen kein neues Wahrzeichen", sagt Hohenwaldes Ortsvorsteher Olaf Hofmann, der angesichts der Pläne in heller Aufregung ist. Seine Hoffnung: Über dem Areal liegt ein Flächennutzungsplan der Stadt. "Auf diesen haben wir auch in unserer Stellungnahme an das Land verwiesen", berichtet Jens Wietschel.Hinzu komme der Status als Flächendenkmal, den der Ortsteil hat und der geschützt werden müsse. Mit einem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan will die Stadt zusätzlich Zeit gewinnen.

Noch hat die Genehmigungsbehörde nicht entschieden. Doch MLK-Geschäftsführer Heinrich Lohmann ist optimistisch, "dass es eine Genehmigung geben wird". Der Regionalplan sei die verbindliche Grundlage, woran auch die Argumente der Stadt nichts ändern könnten, meint er. Ein Grund für den Bau des Windrades in diesem Ausmaß sind offenbar die Neuregelungen bei der Einspeisevergütung. "Die Bundesregierung will günstigeren grünen Strom. Für uns lohnen sich daher nur noch große Anlagen", erklärt Heinrich Lohmann. Alles andere sei unwirtschaftlich.

Ähnlich wie in anderen Brandenburger Gemeinden sollen die Hohenwalder von der Windkraftanlage aber auch profitieren, kündigt Lohmann an - in Form von Anwohnertarifen, Spareinlagen oder Zuwendungen für Vereine oder Projekte.

Booßens Ortsvorsteher Eberhard Vetter hofft, mit einem Bebauungsplan ähnlich große Anlagen auf dem Eignungsgebiet Wulkow-Booßen zu verhindern. Platz ist für zirka 20 neue Windräder. "Höher als 196 Meter sollten sie nicht sein", sagt er. Mit dem neuen Planentwurf könne er durchaus leben. "Noch kleiner wird das Gebiet nicht werden. Allerdings bleibt die Frage, ob wir überhaupt so viele neue Gebiete erschließen müssen, wenn der Strom derzeit gar nicht abgeleitet oder gespeichert werden kann", meint Eberhard Vetter.

In der Stellungnahme werde der Ortsbeirat deshalb erneut darauf drängen, dass die Regionale Planungsgemeinschaft solange mit einem Beschluss der neuen Satzung wartet, bis die Rahmenbedingungen stimmen.

Der Entwurf kann vom 1. März bis 2. Mai im Bauamt, Raum 1.421, sowie bis 30. April im Internet eingesehen werden. In der Booßener Schule findet außerdem am 14. März, 18 Uhr, eine öffentliche Ortsbeiratssitzung zum Windkrafteignungsgebiet Wulkow-Booßen statt.