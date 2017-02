artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es war nur eine kurze Atempause für die Ermittler der Polizei. Offenbar sind die Übergriffe auf Geldautomaten immer noch so lukrativ, dass sich die Täter nicht abschrecken lassen. Nach einigen Wochen Ruhe schlugen sie in den vergangenen Tagen mehrmals zu. Betroffen waren wie zuletzt Banken im Süden des Landes. Nicht weil die Filialen dort besonders schlecht gesichert sind, sondern weil es eine gute Anbindung Richtung Osten gibt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555545/

Nach der kurzen Pause kamen die Täter mit einer geballten Wucht an krimineller Energie zurück. Galten anfangs die Straftaten schon wegen der Explosionen als besonders gefährlich, haben sie sich inzwischen auch vor unliebsamen Verfolgungen mit sogenannten Krähenfüßen gerüstet. Bislang wurde dadurch zum Glück noch niemand bei Unfällen verletzt oder getötet.

Es bleibt eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, die Spirale der Gewalt in den Griff zu bekommen. Personell ist die Polizei freilich nicht in der Lage, alle Banken gleichzeitig zu schützen. Vielmehr müssen die Angriffsziele selbst so unattraktiv wie möglich werden. An verschiedenen Orten ist das bereits der Fall. Die Geräte wurden so gesichert, dass die Täter nicht mehr an das Geld gelangen.