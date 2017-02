artikel-ansicht/dg/0/

Finale im "Auferstehungswunder"

Seelow (MOZ) Zwei Wochen lang hatten sich 20 Mitglieder einer Kommission unter Leitung von Generalsuperintendent Martin Herche in allen Teilen des neuen Kirchenkreises Oderland-Spree über den Stand der Arbeit informiert. Beim Abschlussgottesdienst am Sonntag in der Seelower Stadtkirche gab es vor rund 150 Teilnehmern ein positives Resümee.

Abschlussgottesdienst in Seelow: Zum Ende der zweiwöchigen Generalvisitation im Evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree zogen die Mitglieder der Visitationskommission (in der ersten Reihe) mit Vertretern aus vielen Gemeinden im neuen Kirchenkreis in der



© Johann Müller