Kinder planen Freibadgestaltung

Bad Freienwalde (MOZ) Die Planungen für die Erweiterung des Freibades in Bad Freienwalde gehen in die nächste Runde. Auch ein Sprungturm ist unter anderem für das Terrain vorgesehen. Vorschläge für die Gestaltung des Geländes brachten die Kinder der Kita Bummi mit ein.

An Ideen mangelt es den künftigen Nutzern des Freibades keinesfalls: Einen Sprungturm, eine Matschanlage, ein Piratenschiff und eine größere Rutsche schlugen die Kita-Kinder dem Rathaus vor. In einem Brief übermittelten sie mit Hilfe einer Erzieherin ihre Ideen. Bei der jüngst stattgefundenen Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport trugen einige der Kinder ihre Ideen erneut vor und hörten sich den Stand der Dinge an. "Damit es nicht in Vergessenheit gerät", sagte Erzieherin Birgit Raschke im Anschluss an die Ausschusssitzung. In dem Schreiben bitten die Kinder Bürgermeister Ralf Lehmann auch darum, in den Planungen auf dem Laufenden gehalten zu werden. Ein Sprungturm sei besonders wichtig, sagte die Erzieherin der Kita Bummi, da etliche sportliche Aktivitäten eben nur über einen entsprechend hohen Sprungturm gemacht werden könnten. Die Vorschläge hätten die Kinder dem Rathaus bereits im vergangenen Jahr unterbreitet, so Birgit Raschke.

"Wir haben inzwischen ein Angebot", sagte Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hoch- und Tiefbau der Bad Freienwalder Stadtverwaltung, über den geplanten Eltern-Kind-Bereich im Freibad. Drei Büros sind angeschrieben und aufgefordert worden, ein Angebot einzureichen, geht aus der Beschlussvorlage hervor. Im Rahmen der nächsten Ausschusssitzungen würde ein Angebot mit Vorentwurf und grober Kostenschätzung vorgestellt werden, so der Fachbereichsleiter.

In der Neugestaltung des Freibades geht die Stadtverwaltung auch auf die Wünsche der Kita-Kinder ein. In einem Antwortschreiben der Stadt erfuhren sie, dass ein Matschbereich, ein Piratenschiff und eine Rutsche vorgesehen seien und ein Entwurf bis April oder Mai vorliegen würde. Ein Springerbecken sei erst für einen späteren Bauabschnitt geplant, heißt es in dem Brief weiter.

Ziel ist es laut der Planungen, den Eltern-Kind-Bereich so zu gestalten, dass Eltern ihre Kleinkinder im Nassbereich sowie ihre älteren Kinder im Nichtschwimmerbecken beobachten können. Demnach soll der Nassbereich an das Nichtschwimmerbecken angegliedert werden. Wann genau die Bauarbeiten beginnen, sei derzeit noch offen, sagte Christian Nörtemann. Erst müssten die Grundlagen erarbeitet werden, dann könne geschaut werden, ob ein Förderantrag gestellt werden könne, so Nörtemann. Davon hängt laut dem Fachbereichsleiter der Baubeginn ab.

Eine Ausschreibung läuft bis Freitag auch noch für die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes. Für die energetische Versorgung sind laut Nörtemann aber auch andere Methoden denkbar wie Photovoltaik-Anlagen, Pelletheizung oder über Erdwärme. Das hänge aber von den eingereichten Angeboten ab. Nur eines muss stimmen: "Es geht darum, die Kosten zu drücken", sagte Nörtemann. Denkbar sei auch ein Energie-Mix. Darin liege die Zukunft, meinte der Fachbereichsleiter.