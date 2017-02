Gelungene Premiere für Liederabend im MTO

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den ersten Erfolg mit seinem Liederabend "Rudi van der Oder und die Rotary Rockers" konnte das Moderne Theater Oderland(MTO) schon vor der Premiere am Sonntag verbuchen: Nach seiner Bitte um finanzielle Unterstützung der Produktion waren die benötigten 4000Euro tatsächlich von privaten Spendern per Crowdfunding zusammengekommen. Gibt es einen schöneren Beweis dafür, dass die ohne öffentliche Förderung arbeitende Frankfurter Bühne in der Stadt offenbar einen Nerv trifft?

artikel-ansicht/dg/0/1/1555548/

Das neue Programm nun, das sich der Musik der Sechzigerjahre widmet, ist bereits der dritte Teil einer erfolgreichen Liederabend-Reihe des Theaters. Regisseurin Melanie Stein und ihr musikalischer Leiter Franz Belger haben ihren bunten Ritt durch Länder und Stile dieses Mal in eine "interaktive Musikshow" verpackt, durch die der blondperrückte Rudi van der Oder (Stefan Stern) mit holländischem Charme, flottem Mundwerk und zwei "lecker meisjes" an der Seite (Linda Braun, Isis Lutz) führt.

Im bonbonfarbenen Studioambiente, das betont er dabei immer wieder, ist "alles live". Und da kann es schon mal passieren, dass der Gitarrist eine Saite neu spannen muss, der größte Fan des Moderators (gleich mehrere werden aufgerufen) an diesem Abend nicht im Publikum sitzt oder der fürs Quiz auf die Bühne gewunkene Zuschauer keinen der Titel kennt, die er den anderen mit Wasser vorgurgeln soll.

Aber: alles kein Problem! Stefan Stern als Rudi offenbart sein fein austariertes, nie den Bogen überspannendes komödiantisches Talent und witzelt und tänzelt über jedes Pännchen nonchalant hinweg, als habe er nie etwas anderes getan. Nicht zu vergessen: Er und seine beiden "meisjes" können natürlich auch noch singen!

Von den Beatles-like gestylten Rotary Rockers (musikalisch ebenso wie als Stichwortgeber erste Sahne: Thomas Strauch, Franz Belger und Ben Scholten) begleitet, geben die drei mal solo, mal im Chor Songs wie "Mr. Postman", "IGot You Babe" und "Liebeskummer lohnt sich nicht" zum Besten. Höhepunkte der unterhaltsamen zweieinhalb Stunden sind dabei aber nicht nur das schön arrangierte "Barbara Ann" der Beach Boys und Elvis Presleys "Suspicious Minds", das Ben Scholten mit ordentlich Schmelz in der Stimme vorträgt. Auch die beiden Crowdfunder Peggy Zipfel und Dirk Schwenke, die an diesem Abend mit "Ich will keine Schokolade" und "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" ihren großen Auftritt haben, nötigen dem begeisterten Publikum mehr als Respekt ab.

Klar, dass es sich am Ende noch eine Zugabe erklatscht für diesen gut gebauten, intelligenten und musikalisch überzeugenden Abend. So könnte es weitergehen - die Siebzigerjahre warten schon!

Vorstellungen: 3.,/11.3., 19.30Uhr, MTO, Ziegelstr. 28a, Frankfurt (Oder), Kartentel. 0152 27298236