Vergebliche Anläufe

Aber auch in London war die Skepsis gewachsen: weil die deutschen Anteilseigner in der Mehrheit gewesen wären, weil gegen den Deutschen Carsten Kengeter, der die fusionierte Börse hätte führen sollen, wegen Insiderhandels ermittelt wird.

Trotz des Fusionsstopps verschieben sich global die Gewichte. Asien spielt in der Weltwirtschaft eine immer größere Rolle, entsprechend gewinnen die dortigen Börsenplätze an Bedeutung. Da leuchtet es ein, sich Partner zu suchen, wenn man in Zukunft noch eine nennenswerte Rolle spielen will. Nur hat die Deutsche Börse immer wieder viel Zeit, Kraft und Geld in solche Anläufe investiert - und steht nun erneut mit leeren Händen da. Gleich drei Mal wollte man die London Stock Exchange kaufen. Auch in New York, Mailand, Chicago und bei der Vierländerbörse Euronext kam man letztlich nicht zum Zuge. So schnell wird man da wohl keinen neuen Anlauf mehr wagen.