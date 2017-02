Wie im Film

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wäre es die Schlussszene in einem Hollywood-Film gewesen - Kritiker hätten vermutlich die konstruierte Geschichte bemängelt. Doch es war real: Bei der 89. Oscar-Verleihung wurde in der Königsklasse zunächst ein falscher Film genannt. Erst als die vermeintlichen Sieger schon jubelnd auf der Bühne standen, wurde der Fehler entdeckt. Was für eine Story! Was für eine Panne! Am Ende sollte sie allerdings bleiben, was sie ist: eine Fußnote der Oscars 2017.