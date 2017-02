Polizeibericht Schwedt vom 27.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Blindow. Am Sonntag beobachtete eine Frau, wie in einem leeren Haus an der Blindower Landstraße jemand versuchte, ein Feuer anzuzünden. Die alarmierte Polizei konnte durch schnelles Eingreifen einen Brand verhindern. Ein 37-jähriger Obdachloser hatte Feuer in einem Ofen angezündet. Aufgrund des brennbaren Materials neben dem Ofen gab es kleinere Brandherde. Der Mann wurde wegen Brandstiftung festgenommen.

Mit 1,78 Promille hinter dem Steuer

Hardenbeck. Eine Zeugin informierte die Polizei, dass ein betrunkener Autofahrer vor ihren Haus gehalten hätte. Polizisten kontrollierten daraufhin den 44-Jährigen, der angab, erst nach dem Abstellen des Fahrzeugs Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,78 Promille. Aufgrund der Behauptung des Fahrers wurden zwei Blutproben durchgeführt, der Führerschein eingezogen.

An acht PkwReifen zerstochen

Prenzlau. Acht Fahrzeugbesitzer im Georg-Dreke-Ring, der Brüssower Straße und Allee und in der Philipp-Hackert-Straße fanden ihr Auto am Sonntag mit jeweils einem zerstochenen Reifen vor. Der Gesamtschaden wird mit 950 Euro angegeben, Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Einbruch inSchwedter Wohnung

Schwedt. Einen Einbruch meldeten Sonntagmittag Bewohner der Wöhler-Straße. Die Wohnungstür war aus dem Rahmen gebrochen worden. Die Täter nahmen Softairwaffen, eine Spielkonsole und ein Handy im Gesamtwert von 1800 Euro mit.