Kreis-SPD wartet auf Schulz-Effekt

Von einem Martin-Schulz-Effekt kann SPD-Regionalgeschäftsführer Jörg Skibba im Grunde wenig berichten. Im Jahresvergleich vom 31. Januar 2016 zum 31. Januar 2017 ist die Zahl der Mitglieder der SPD Oder-Spree um gerade mal sieben gestiegen - von 388 auf 395. Dabei sind die Zahlen in Fürstenwalde sogar rückläufig, von 71 auf 66, in Schöneiche ist es ein Mitglied weniger.

Einen Zuwachs von sechs Mitgliedern, von 31 auf 37, verzeichnet der Ortsverein Woltersdorf. Mit dem neuen Kanzler-Kandidaten hat das allerdings nicht direkt zu tun, weil alle sechs schon vor der Benennung Schulz' in die Partei eintraten. Mit einer Postkarten-Aktion mit Schulz' Konterfei versuchen die Woltersdorfer Sozialdemokraten jetzt, den Aufschwung ihrer Partei zu verstärken. Kreisweit hat die SPD seit Januar genau vier neue Mitglieder begrüßen können, so Jörg Skibba.

Und die anderen? Nach Mitgliedern größte Partei in Oder-Spree ist die Linke. Allerdings musste sie nach Angaben ihres Kreisvorstandsmitglieds Frithjof Bastian zuletzt Verluste hinnehmen; binnen Jahresfrist sank die Mitgliederzahl zum 31. Dezember von 505 auf 460. Bastian führt diese Entwicklung vor allem auf Todesfälle zurück. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liege bei etwa 70 Jahren. In den vergangenen Wochen seien aber auch einige junge Menschen eingetreten. Den mit deutlichem Abstand stärksten Ortsverband stellt Eisenhüttenstadt (135), gefolgt von Fürstenwalde (92) und Schöneiche (50).

Für die CDU vermeldet Kreisgeschäftsführerin Gabriele Scholz eine Mitgliederzahl in Oder-Spree von derzeit exakt 300. Die Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit sei stabil. Zuwächse gebe es im Berlin nahen Raum und in Fürstenwalde, Schwierigkeiten habe man hingegen in den ländlichen Regionen in Odernähe. Anders als bei der Linken liegt der Spitzenwert der CDU in Fürstenwalde (58 Mitglieder), danach folgt der Gemeindeverband Bad Saarow-Scharmützelsee (31).

Und die "Kleinen"? Die FDP hat in Oder-Spree 65 Mitglieder. "Nach einem Hoch 2009 mit 90 Mitgliedern sanken die Zahlen seit der vergangenen Bundestagswahl, mittlerweile konnten wir aber eine Umkehr dieses Trends erreichen", sagt der Kreisvorsitzende Stephan Hoff. Aktuell hätten zwei neue Kandidaten Anträge auf Mitgliedschaft gestellt. Die Fürstenwalder FDP hat laut ihrer Vorsitzenden Petra Schumann 20 Mitglieder - doppelt so viele wie vor etwa zwei Jahren. Danach folgt nach Angaben von Hoff die Region Erkner/Woltersdorf/Schöneiche, die einen Ortsverband bildet.

Die Grünen in Oder-Spree haben nach Angaben ihres Geschäftsführers Stefan Brandes konstant 52 Mitglieder im Kreisverband. Auch in den drei Ortsverbänden in Schöneiche, Woltersdorf und Fürstenwalde habe es kaum Veränderungen gegeben.

Die Alternative für Deutschland (AfD) kam zum Abschluss des vergangenen Jahres auf 65 Mitglieder und fünf Fördermitglieder im Kreisverband. Anfang 2016 gab es 44 Mitglieder, wie Kathi Muxel, Sprecherin des Verbandes, mitteilt.

Auf lokaler Ebene spielen indes vielerorts nicht nur die Parteien eine Rolle. In Fürstenwalde mischt seit den Wahlen im Jahr 2014 das Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ) in der Kommunalpolitik mit; verstärkt durch einen Piraten und eine Überläuferin von der Linken stellt es zurzeit die zweitgrößte Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung.

Und wie breit ist die Basis des Zusammenschlusses? Das BFZ hat derzeit 53 Mitglieder, teilt der Vorsitzende Christian Dippe mit. Der 30-Jährige gehört zu den Gründungsmitgliedern aus dem Herbst 2013. Im Zuge der Kommunalwahl stieg die Zahl der Mitglieder laut Dippe auf 40. Er geht davon aus, dass das Bündnis zur Bürgermeisterwahl im Jahr 2018 noch einmal einen Satz nach vorn macht.