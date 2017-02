Polizeibericht Eberswalde vom 27.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555555/

Eberswalde. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise: Als etwa 1,60 bis1,65 Meter groß, untersetzt und zwischen 40 und 50 Jahre alt wird der Mann beschrieben, der am Sonntag gegen 21 Uhr in einem Hinterhof an der Oderbruchstraße eine 19-Jährige angegriffen hat. Der Täter war der jungen Frau bereits eine Weile gefolgt, bevor er versucht hat, sie niederzureißen. Sie wehrte sich mit Fußtritten und schaffte es, Anwohner auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. Deren Rufe von den Balkonen trieben den Anrufer schließlich in die Flucht. Der Täter trug einen Drei-Tage-Bart und hat schwarzes Haar mit einem hohen Haaransatz.

Hinweise an die Polizei in Bernau, Tel. 03338 3610, und an jede andere Dienststelle

Autofahrt endetan Straßenbaum

Chorin. Bei dem Unfall am Sonntag, der sich gegen 13 Uhr auf der L 200 zwischen Chorin und Serwest ereignet hat (MOZ berichtete) ist die allein beteiligte 19 Jahre alte Fahrerin eines Peugeots so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Eberswalde gebracht werden musste. Aus noch ungeklärter Ursache war sie in Höhe des Abzweigs Brodowin nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Die Straße war anderthalb Stunden lang gesperrt.