Polizeibericht Oranienburg vom 27.02.2017

Oranienburg. An der Einmündung der Ecke Carl-Gustav-Hempel-Straße in die Bernauer Straße kam es am Sonntag um 20 Uhr zum Zusammenstoß zweier Autos. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden: 15 000 Euro.

Zusammenstoß auf Birkenallee

Leegebruch. Auf der Birkenallee, stießen Sonntag um 9.15 Uhr zwei Autos zusammen. Schaden: 7 000 Euro.