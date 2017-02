Polizeibericht Freienwalde vom 27.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. Der Polizei wurde am Sonntag ein Einbruch in der Berliner Straße angezeigt. Dort waren Unbekannte in der Zeit vom 21. bis 26. Februar gewaltsam in eine Garage ein gestiegen; sie stahlen diverse Elektrowerkzeuge und hinterlassen einen Schaden von rund 800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Aufbruchsversuch scheiterte

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte mit Gewalt versucht in einen Pkw VW einzudringen, der auf einem Parkplatz Alte Scheunenstraße stand. Wie die Polizei am Montag berichtete, gelang dies den Tätern jedoch nicht. Sie hinterlassen dem Halter einen Schaden von rund 50 Euro.