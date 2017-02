Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 27.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555558/

Zöllner des Hauptzollamtes kontrollierten am Sonnabendnachmittag auf dem Parkplatz Frankfurter Tor an der Autobahn einen litauischen Lkw, der in Richtung Berlin unterwegs war. Der Fahrer gab an, dass er 40 Zigaretten dabei hätte. Bei einer Röntgenkontrolle wurden jedoch in den Staufächern des Lkw 37 Kartons mit 219 340 Zigaretten mit weißrussischen Steuerzeichen entdeckt. Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, die Zigaretten wurden beschlagnahmt.

Betrunken am Steuer

Am Montag gegen 1.45 Uhr stoppten Polizisten in der Fürstenwalder Poststraße einen Pkw Fiat. Bei der Kontrolle schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 62-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,84 Promille. Er musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Leerstehendes Haus in Flammen

Im Klingetal, an der Simonsmühle, brannte am Sonntagvormittag ein leerstehendes Haus. Vor allem die Dielen standen in Flammen. Das Feuer wurde mit 5000 Liter Wasser gelöscht.

Der städtische Blitzer steht heute unter anderem im Busch­müh­lenweg. Am Mittwoch wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge im Baumschulenweg gemessen.

Feuerwehr

Blitzer