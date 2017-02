Polizeibericht Strausberg vom 27.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555559/

Rüdersdorf. In der Otto-Nuschke-Straße brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Wohn-und Geschäftshaus ein. Die Türen zweier Praxen waren aufgebrochen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht klar, was fehlt. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt zum Diebstahl im besonders schweren Fall.

Alle vier Reifen demontiert

Fredersdorf-Vogelsdorf. Unbekannte haben von einem VW Golf, der zwischen dem 25. Februar, 18 Uhr, und dem 26. Februar, 15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Frankfurter Straße stand, alle vier Reifen demontiert. Das Fahrzeug wurde von den Dieben auf Gasbetonsteinen aufgebockt. Der Schaden beträgt ca. 800 Euro.

Einbruch in Firmenhalle

Neuenhagen. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände und einer dort befindlichen Halle in der Straße Zum Mühlenfließ. Es liegen noch keine Erkenntnisse über den entstandenen Gesamtschaden und gestohlene Gegenstände vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.