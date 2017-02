artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (moz) Seelow (MOZ) Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in das Büro eines Verwaltungsgebäudes im Görlsdorfer Weg eingedrungen, teilte die Polizei am Montag mit. Über gestohlene Gegenstände und dem Gesamtschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kripo ermittelt.