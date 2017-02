Polizeibericht Neuruppin vom 27.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (RA) Wegen eines Feuers musste die Polizei am Samstagabend nach Lindow ausrücken. Ein Mann hatte die Beamten angerufen, weil jemand in auf ein Grundstück an der ernst-Thälmann-Straße gezogen ist und dort angeblich Möbel und andere Gegenstände verbrannte. Die Polizei stellte die Identität mehrerer Personen fest . Verbrannt wurde offenbar eine gefällte Thuja. Die weitere Klärung übernimmt die Kriminalpolizei.

Knirpse finden altes Luftgewehr

Lindow (RA) Ein Lob von der Polizei haben am Sonnabend zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren in Lindow bekommen. Sie hatten am Nachmittag auf einem verwilderten Gelände am Gudelacksee die Reste eines Luftgewehrs gefunden. Die Kinder nahmen an, dass es sich um eine gefährliche Waffe handelte und verständigten die Polizei. Die stellte das Gewehr sicher und belehrte die Kinder sicherheitshalber noch.

Vorfahrt missachtet

Werder (RA) Auf der Ahornallee in Werder ist bereits am Freitag zu einem Unfall gekommen. Ein 55-Jähriger, der mit seinem Ford von einem Grundstück kam, hatte ein anderes Auto auf der Straße übersehen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 1 000 Euro.

Einbrecher im Amt

Neustadt (RA) Einen Schaden in noch unbekannter Höhe haben Einbrecher am Sonntag im Amtsgebäude von Neustadt angerichtet. Das Wachschutzunternehmen rief gegen 23 Uhr die Polizei als der Alarm an dem Haus ausgelöst wurde. An dessen Rückseite wurde ein aufgebrochenes Fenster entdeckt. Die Täter waren nicht mehr da.