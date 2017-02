Polizeibericht Gransee vom 27.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555562/

Wendefeld. Zu einem brennenden Bauwagen musste die Granseer Feuerwehr am Sonntag gegen 18.45 Uhr nach Wendefeld ausrücken. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Besitzer den Bauwagen entkernte und ihn dann angezündet hatte, weil er ihn nicht mehr haben wollte. Eine Gefahr für Personen oder Häuser bestand nicht. Es wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung geschrieben und Mitteilungen an das Ordnungs- und an das Umweltamt gefertigt.

Autogegen Laterne

Liebenwalde. Zu einem Unfall kam es am Sonnabend gegen 7 Uhr auf der Berliner Straße in Liebenwalde. Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eines Audi zügig durch eine Kurve und prallte gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von zirka 1 000 Euro. Die Stadt Liebenwalde wurde informiert. Der Audi blieb fahrbereit.

Schweißgerätegestohlen

Teschendorf. Am vergangenen Wochenende drangen bisher unbekannte Täter auf das Grundstück einer Firma an der Teschendorfer Hauptstraße ein. Dort wurden mehrere Garagen aufgebrochen und zwei Schweißgeräte entwendet. Der Schaden beträgt zirka 1 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Luftgewehrgefunden

Lindow. Reste eines Luftgewehrs aus DDR-Produktion fanden am Sonnabend zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren beim Spielen auf einer Brachfläche amLindower Gudelacksee. Die Kinder nahmen an, dass es sich um eine gefährliche Waffe handelte und verständigten die Polizei. Die Kinder wurden gelobt und belehrt.