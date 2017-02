Polizeibericht Gransee vom 27.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555563/

Fürstenberg. Zwei Garagen aufgebrochen haben Unbekannte Unter den Linden in Fürstenberg. Am vergangenen Freitag wurde überdies festgestellt, dass sie offenbar dort mutmaßliches Diebesgut deponierten, teilte die Polizei mit. In einer Garage befand sich ein in Fahndung stehendes Schlauchboot. Weiterhin wurde eine Kiste mit Sanitärmaterial und Werkzeugen aufgefunden und sichergestellt. Bereits in der Vorwoche hatte die Polizei in Fürstenberg Diebesgut entdeckt.