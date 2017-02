Besiktas Istanbul besiegt Galatasaray

artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Besiktas Istanbul hat durch den 1:0 (0:0)-Erfolg im Stadtderby bei Galatasaray die Tabellenführung in der türkischen Süper Lig gefestigt.

Nach dem vierten Sieg in Serie führt das Team des früheren deutschen Nationalspielers Andreas Beck nach dem 22. Speiltag mit 50 Punkten die Tabelle weiter vor den Stadtrivalen Basaksehir FK (46) und Besiktas (40) an.

Gastgeber Galatasaray in der Anfangsformation mit Lukas Podolski und dem niederländischen Spielmacher Wesley Sneijder konnte den Titelkampf somit nicht noch einmal spannender gestalten. Den entscheidenden Treffer für Besiktas erzielte der Brasilianer Talisca in der 47. Minute per direkt verwandeltem Freistoß, der von der Abwehrmauer abgefälscht wurde und unhaltbar für Galatasaray-Keeper Fernando Muslera im Tor einschlug.