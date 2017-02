Landesprogramm "Türöffner" soll Frust vermeiden

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Mit einem neuen Projekt will der Landkreis Jugendlichen in Oberhavel einen besseren Start in die berufliche Zukunft verschaffen. Mit dessen Hilfe soll frühzeitig verhindert werden, dass Schüler ohne Abschluss bleiben oder die Lehre abgebrochen wird.

Das Projekt "Türöffner" gibt es brandenburgweit - und das Land lässt es sich viel Geld kosten. Bis zum Jahr 2020 stehen dafür insgesamt 16,25 Millionen Euro zur Verfügung. Wobei 80 Prozent (13 Millionen Euro) aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) kommen. Den Rest von 3,25 Millionen Euro steuert das Land bei. Die Kreise können sich für die Teilnahme am Projekt bewerben.

In Oberhavel startet das Programm "Türöffner" in diesem Jahr, teilt Bildungsdezernent Dieter Starke mit. Der Bewilligungbescheid für drei Jahre über die Summe von rund 400 000 Euro liegt jetzt vor. Dafür wird am Hennigsdorfer Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum eine lokale Koordinierungsstelle eingerichtet und mit zwei Mitarbeitern besetzt. Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren. Die Stelle soll auch Anlaufpunkt für Eltern, Lehrkräfte und Ausbildungsbetriebe sein, die Informationen rund um das Thema "Übergang Schule-Beruf" benötigen.

"Es gibt einfach zu viele, die ihre Ausbildung abbrechen, weil ihnen der Job doch nicht zusagt oder weil ihnen der Chef nicht gefällt", sagt Dieter Starke. In Brandenburg bricht nahezu jeder dritte Lehrling seine Ausbildung vorzeitig ab. Besonders betroffen seien Berufe in der Gastronomie und dem Handwerk. "Das können wir uns nicht leisten", betont Starke. Denn viele Unternehmen suchten dringend Nachwuchskräfte, und es blieben Lehrstellen unbesetzt. Das Projekt "Türöffner" richtet sich aber auch an Schüler ohne Schulabschluss und Azubis, die ihre Lehre nicht mit Erfolg abgeschlossen haben.

Zielgruppe des "Türöffner"-Programms sind zum Beispiel alle, die am Hennigsdorfer Oberstufenzentrum die einjährige Berufsfachschule für die Grundbildung besuchen. Dort versammelt sind Jugendliche ohne Schulabschluss, aber auch Fachabiturienten, die Probleme haben, eine Berufsausbildung anzupacken. Derzeit besuchen diese Fachschule in Hennigsdorf 55 Jugendliche, am OSZ in Zehdenick sind es 16 Jugendliche. Eine weitere Zielgruppe sind junge Geflüchtete. Am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum lernen 76 Flüchtlinge, am OSZ Zehdenick sind es 36. "Viele sind ganz wild darauf, eine Ausbildung zu machen", sagt Starke.

Mit dem "Türöffner"-Programm "wollen wir verhindern, dass Berufsschüler frustriert aufgeben", so Starke. Dafür soll den Jugendlichen bei der Suche nach einer Lehrstelle geholfen werden, um die Abbrecherquoten zu verringern, weil der falsche Job ausgesucht wurde. Ihnen soll unter anderem vermittelt werden, welche Ausbildungsmöglichkeiten Oberhavels Unternehmen zu bieten haben.

Die Jugendlichen werden zudem beim Übergang von der Schule in die Ausbildung und während der Lehre gezielt unterstützt. Angeboten werden verschiedene Seminare. Zum Beispiel, um die Kommunikations- und Teamfähigkeit zu verbessern. Es geht aber darum zu lernen, mit Konflikten umzugehen, sowie um begleitete Praktika in verschiedenen Betrieben:

Das alles schaffen die beiden Mitarbeiter in der lokalen Koordinierungsstelle nicht allein. Für die Projektarbeit stehen 45 000 Euro zur Verfügung. Stellen dafür werden extern ausgeschrieben. Darüber hinaus soll ein Netzwerk aus Mitarbeitern des Arbeitsamts, des Jobcenters, des Jugendamtes, aus Betrieben der Region und ehrenamtlichen Mitarbeitern geknüpft werden, um geeignete Praktika und Begleiter anzubieten.