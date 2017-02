Hohen Neuendorfer Feuerwehr rüstet technisch auf

artikel-ansicht/dg/0/

Nach mehr als einem Jahrzehnt hat der Hohen Neuendorfer Löschzug im vergangenen Jahr gleich zwei neue Fahrzeuge erhalten: die lang ersehnte Drehleiter und ein Löschfahrzeug. "Der Investitionsstau war über mehrere Jahre schon fast eine Vollsperrung", sagte Stadtbrandmeister Robert Röhl. In diesem Jahr bekommt der Borgsdorfer Löschzug einen neuen Rüstwagen. Röhl kritisierte in diesem Zusammenhang, dass trotz intensiver Vorbereitung der Fahrzeug-Bestellung die Ausstattung der Drehleiter, die Ende Dezember in den Dienst gestellt wurde, immer noch Mängel aufweise.

Röhl sowie die Führer der drei Löschzüge, Stefan Reichel (Hohen Neuendorf), Thomas Bruch (Bergfelde) und André Weil (Borgsdorf) sowie der Jugendwart Oliver Warneke bedankten sich vor allem bei den Fördervereinen, der Stadtverwaltung und den Stadtverordneten sowie bei den Angehörigen der Feuerwehrleute für deren Unterstützung.

Die Hohen Neuendorfer Löschzüge mussten im vergangenen Jahr 204-mal ausrücken. Im Vorjahr war die Anzahl ähnlich. 114 Frauen und Männer sind im aktiven Dienst, insgesamt hat die Feuerwehr 232 Mitglieder. Wie bei allen Feuerwehren in Oberhavel ist auch in Hohen Neuendorf die Tageseinsatzbereitschaft kritisch.

"Aber wir konnten noch zu jedem Einsatz ausrücken", sagte Röhl bei der Jahreshauptversammlung in der Aula der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule. Die Alters- und Ehrenabteilung hat 42 Mitglieder - seit Kurzem auch den früheren Stadtbrandtmeister Lutz Tornow, der am Freitag aus dem aktiven Dienst entlassen wurde. Im in Oberhavel einzigartigen Musikzug spielen 32 Frauen, Männer und Jugendliche. Im Nachwuchs-Bereich bereiten sich 44 Kinder und Jugendliche - davon drei Mädchen - auf den aktiven Dienst vor. Jugendwart Oliver Warneke kündigte an, ein Konzept für eine Kinder-Feuerwehr aufzustellen, um möglichst früh das Interesse für die Arbeit in der Feuerwehr zu wecken.

Ohnehin ist laut Röhl die Werbung neuer Einsatzkräfte eine Schwerpunktaufgabe der nächsten Jahre. Der Mitmachtag im vergangenen September in Bergfelde habe bereits erste Erfolge gezeitigt, so Bergfeldes Löschzugführer Thomas Bruch. Es konnten vier neue Mitglieder geworben werden.

Größere Einsätze gab es vergangenes Jahr am 19. Juni, als in der Käthe-Kollwitz-Straße ein Haus brannte und die Bewohnerin schwer verletzt wurde, sowie am 26. September, als aus einem Keller in der Goethestraße mehrere Tausend Liter Wasser abgepumpt werden mussten.