Schlagen und blocken bis nach Mitternacht

Beeskow (MOZ) "Sunblocker": und "Secondhand": So heißen die Sieger des aktuellen Mitternachts-Volleyball-Turniers, dass das Rouanet-Gymnasium in der Nacht zu Sonnabend ausgetragen hat. Spielort war die große Halle des Sport- und Freizeitzentrums. Nicht weniger als 16 Teams standen sich gegenüber. Acht Schülermannschaften, sieben Teams, die aus ehemaligen Schülern des Rouanet-Gymnasiums bestanden und ein Lehrerteam, das sich den Kampfnamen "Attraktive Lehrkörper" gegeben hatte. Zahlreiche Zuschauer, darunter viele Schüler, Ehemalige und einige Lehrer, feierten die Volleyballer an. Die Tribüne war zu Dreivierteln besetzt. Aus den Boxen ertönte tanzbare Musik. Es gab ein kleines Buffet mit belegten Brötchen und Getränken.