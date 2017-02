Im Inselbad herrscht bald Ebbe

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ende März wird das Inselbad in Eisenhüttenstadt für vier Monate schließen. Der Grund sind umfangreiche und dringend notwendige Arbeiten an der technischen Infrastruktur der Freizeiteinrichtung. Etwa zwei Millionen Euro haben die Stadtwerke dafür veranschlagt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555576/

Noch etwa vier Wochen verbleiben den Badefans des Eisenhüttenstädter Inselbades. Dann herrscht erst einmal Ebbe in den Becken. Vom 26. März bis Ende Juli bleiben alle Bereiche der beliebten Freizeiteinrichtung auf dem Inselgelände - also auch die Sauna und die Massage-Oase - geschlossen. Doch hinter der Fassade werden die Handwerker in den vier Monaten mit Sicherheit das ein oder andere Mal mächtig ins Schwitzen kommen. Denn die Mängelliste ist lang. Selbst bei den Stadtwerken, die das Bad im Jahr 2015 von der Stadt übernommen haben, ist von einem Sanierungsrückstau die Rede.

Wie auch Kindertagesstätten oder Schulen wird so ein Schwimmbad regelmäßig auf gewisse Parameter hin kontrolliert. "Wir müssen der Unteren Bauaufsicht regelmäßig Nachweise erbringen, dass bestimmte Anlagen in Ordnung sind und den neuesten Anforderungen entsprechen", erklärt Peter Edel, Leiter des Bereiches Technik bei den Stadtwerken. Ohne diese Nachweise gibt es keine Betriebserlaubnis. Und schon seit dem vergangenen Jahr ist bekannt, dass im Inselbad einiges zu tun ist. Edel nennt unter anderem die Brand- und Einbruchsmeldeanlagen sowie die Errichtung neuer Fluchtwege. So soll beispielsweise in der hinteren Glasfassade eine weitere extra Fluchttür eingebaut werden, um für den Notfall gerüstet zu sein.

Doch damit nicht genug: Im Kassenbereich wird sich optisch einiges ändern, weil ein angrenzendes Behinderten-WC zurückgebaut wird. Zudem wird die Überlauf-Rinne des Schwimmerbeckens erneuert. Im Nichtschwimmer- und im Freizeitbereich wurden diese Arbeiten bereits in den vergangenen Jahren erledigt. An den Becken selbst soll es den Stadtwerken zufolge keine größeren Maßnahmen geben. Kleinigkeiten wie kaputte Fliesen oder Fugen werden laut Peter Edel natürlich gleich mit repariert. Denn die etwa 2000 Kubikmeter Wasser werden Ende März in die Kanalisation abgelassen - mit Hilfe der Feuerwehr und in Absprache mit dem Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue. Damit dies aus umweltrechtlichen Gründen überhaupt passieren kann, sind die chemischen Zusätze dann weitestgehend verschwunden.

"Optisch wird sich durch die Arbeiten für den Besucher relativ wenig ändern", betont Peter Edel. Doch hinter den Kulissen passiert noch einiges. Im Keller müssen die alten Pumpen, die für Heizung, Wasser und Luft zuständig sind, wesentlich effizienteren und moderneren weichen. Auch die Schwallwasserbehälter sowie die Filtertechnik werden komplett überarbeitet.

Die derzeit noch im Gebäude befindliche Chlorierungsanlage muss aus Sicherheitsgründen und aufgrund von Vorgaben nach draußen verlagert werden. "Da wird es an der Stirnseite des Bades einen Anbau geben", erklärt Peter Edel. Und auch im Sanitärbereich sind Arbeiten zu verrichten. Alte Rohranlagen werden erneuert und die Anzahl der Toiletten angepasst. Denn Leitungen, in denen über einen längeren Zeitraum Wasser steht und nicht bewegt wird, stellen ein Risiko dar, da sich dort Bakterien bilden können.

Was Stammgäste nach der Schließzeit möglicherweise merken werden, ist, dass die Beleuchtung anders ist. Denn in der gesamten Freizeiteinrichtung kommen dann Leuchtdioden - kurz LEDs - zum Einsatz. Die bisher genutzten Leuchtröhren haben ausgedient. "Wir wollen natürlich durch die Maßnahmen auch die Betriebskosten senken", erklärt Peter Edel.

Etwa zwei Millionen Euro werden die Umbau- und Reparaturarbeiten die Stadtwerke kosten, sagt Robert Böswetter, der neue Geschäftsführer, und fügt hinzu. "Es ist eine positive Sache, dass die städtischen Entscheidungsträger den Entschluss gefasst haben, das alles in Angriff zu nehmen." Derzeit laufen nach seinen Angaben noch die Ausschreibungen für die einzelnen Arbeiten.