Brose Bamberg feiert klaren Liga-Sieg gegen Braunschweig

Durch den 21. Sieg im 22. Saisonspiel rangieren die Oberfranken im Klassement nur einen Erfolg hinter den bislang verlustpunktfreien Ulmern. In einer einseitigen Partie war Jerel McNeal mit 19 Punkten bester Werfer bei den Bambergern, die am Donnerstag in der Euroleague bei Roter Stern Belgrad gastieren. Für die Niedersachsen traf Carlos Medlock mit 21 Zählern am häufigsten, konnte damit die fünfte Niederlage in Serie aber nicht verhindern.