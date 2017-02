Rosenmontag in Zehdenick und Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

Fasching in der Kita Zwergenland in Gransee.

Die Zehdenicker Havellandgrundschule hatte ihren traditionellen Umzug organisiert, Kinder und Erzieher der Kita Zwergenland in Gransee feierten eine zünftige Faschingsparty, und auch die Betreuerinnen der Tagespflege an der Granseer Nagelstraße hatten sich einiges einfallen lassen, um ihre Gäste zu unterhalten, auch wenn es dort etwas ruhiger zuging.

In Zehdenick führte, mit Prinzessin Joy und Prinz Jason an der Spitze, der traditionelle Umzug einmal durch die Zehdenicker Innenstadt - vom Havelsportplatz über Amtswall-, Berliner und Hirtenstraße zum Schulgelände. Sehr zur Freude der Grundschüler säumten entlang der Berliner Straße, insbesondere in der Nähe des Marktes, zahlreiche Schaulustige den Straßenrand.

Zuvor waren bereits die besten Kostüme prämiert worden. Von den Schülern der Flex-Klassen sowie der 2a hatte die kleine Meerjungfrau Josephine Erforth die beste Verkleidung, Johannes Blank als Zombi und Jenna Dullin als Erdbeere folgten nur knapp dahinter auf den Plätzen.

In den Klassenstufen drei und vier überzeugte Fabienne Sobbek als Cowgirl am meisten. Piratenbraut Emily Schirmer und Sturmtruppler Maximilian Haack schafften es ebenfalls aufs Treppchen.

Bei den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen fünf und sechs hatte Julia Schulze als Pfau die Nase vorn. Celina Beck als Melone und Ben Schütze als Rapper Cro hatten sich ebenfalls ordentlich Mühe gegeben. Zur bestkostümierten Lehrerin wurde Annica Zühlke als Hexe gekürt.