Bürgerbus bleibt Erfolgsmodell

Brieselang (MOZ) Der im Dezember 2007 auf Initiative von Einwohnern gegründete Bürger Bus Brieselang fährt seit fast zehn Jahren auf Erfolgskurs. Die Fahrgastzahlen steigen seit dem Jahr 2008 mit 6121 Mitfahrern kontinuierlich an. Der größte Sprung war zwischen 2012 mit 10.260 Fahrgästen und 2013 mit 14.068 Fahrgästen zu verzeichnen. Im Jahr 2016 benutzten 15.494 Brieselanger (oder Gäste) den BürgerBus, das "innovative Projekt für die Gemeinde".

Die Bürgerbuslnie 657 fährt in Brieselang. © Hahn

Insgesamt fünf Kleinbuslinien wurden zwischen 2004 und 2013 im Land Brandenburg eingerichtet. Davon fährt der Brieselanger Bürgerbus (Linie 657 Nord und 657 Süd) mit 7,5 Kilometer je Route die kürzeste Strecke, kann aber mit fast 16.000 Fahrgästen pro Jahr die weitaus meisten Benutzer vorweisen. Zuwächse in den Fahrgastzahlen hat nur noch der Bürgerbus in Dallgow-Döberitz, der 2014 mit etwa 5.100 Mitfahrern an zweiter Stelle der Statistik steht. Dahinter folgen Gransee (4.400) , Hoher Fläming (3.126) und Lieberose/Oberspreewald mit 550 Fahrgästen im Jahr 2014.

Hinsichtlich der Anzahl an Busfahrern ist die Brieselanger Initiative mit dem Slogan "Bürger fahren für Brieselang" auch ein Vorzeigemodell, denn insgesamt 22 Fahrer, von denen jeder etwa 38 Kilometer pro Woche den Bus steuert, stehen zur Verfügung. Bei den anderen Bürgerbussen müssen die Fahrer teilweise wesentlich längere Strecken zurück legen: Dallgow-Döberitz (14 Fahrer/47 Kilometer/Woche), Gransee (14/55), Hoher Fläming (11 /123) und Lieberose/Oberspreewald (10/71).

Die wachsende Gemeinde Brieselang wird auch in Hinsicht auf die zunehmende Anzahl an Einwohnern im Seniorenalter nicht auf das Erfolgsmodell Bürgerbus verzichten können.