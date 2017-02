Angst vor der Staufalle nach Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke/Berlin (OGA) Ein wichtiger Oberhavel-Zubringer in Berlin-Reinickendorf wird noch in diesem Jahr zur Staufalle. Die Bundesstraße 96 in Wittenau muss saniert werden - Pendler müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Bauvorbereitende Maßnahmen werden derzeit auf der Oranienburger Straße in Wittenau durchgeführt. 80 Linden sind bereits gefällt worden. Als nächstes wird die Cyclopstraße fit gemacht für den Umleitungsverkehr. Ende März beginnen dann die eigentlichen Bauarbeiten auf dem 2,5 Kilometer langen Teilstück zwischen Tessenowstraße und Wittenauer Straße. Insgesamt dreieinhalb Jahre sind dafür veranschlagt. Die Baustelle wird in zehn Abschnitte aufgeteilt, immer zwei in einer Fahrtrichtung sind gleichzeitig dran. An acht Übergängen ersetzen Provisorien die vorhandenen Ampeln. Da ist die Staugefahr groß, weil es nach Angaben des Reinickendorfer Bauamtes auch einspurige Engpässe geben wird. Immerhin 25 000 Fahrzeuge rollen täglich über die B 96 - viele davon stehen nachts auch in Glienicke.

Auf die Glienicker Pendler kommt diesen Sommer noch ein zweites Problem zu: Auch ein Teilstück des Hermsdorfer Damms (B 96 bis Marthastraße) wird parallel ausgebaut. Diese Straße wird gerne von ortskundigen Glienickern als Schleichweg genutzt. Zeitweise muss der Hermsdorfer Damm auch komplett gesperrt werden.

"Diese Mega-Baustelle bereitet mir echte Sorgen", sagt Gemeindevertreter Dr. Ulrich Strempel (CDU). Die Baustelle werde die Glienicker lange Zeit nerven. Er befürchtet auch, dass die Glienicker Initiative für weniger Individualverkehr darunter leiden wird. "In den zu erwartenden Rückstaus könnte dann auch der 107er-Bus hängen bleiben", so Strempel. SPD-Fraktionschef Uwe Klein befürchtet ähnliche Probleme.

Sorgenvoll schauen auch Pendler nach Berlin, die die A 111 nutzen. So ist die Sanierung des Reinickendorfer Abschnitts in die Vorrangliste des Bundes aufgenommen worden. Ab 2019 soll dieses Teilstück instand gesetzt werden.