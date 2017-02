Konzert in der FrÃ¼hstÃ¼ckspause

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Diese Überraschung kam gut an: Schlagersängerin Undine Lux aus Fürstenwalde hat am Montag in der großen Frühstückspause ein Konzert für etwa 300 Kinder der Storchenschule gegeben. Die Grundschüler waren darüber erst kurz vorher von ihren Lehrern informiert worden.