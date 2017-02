Narren geben Bürgermeister Schlüssel zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Nach 108 Tagen an der Macht haben Eberswaldes Narren ihre Rathausschlüssel, die sie am 11. November voller Tatendrang in Empfang genommen hatten, schon am Rosenmontag und damit vorzeitig wieder abgegeben. Die Vertreter von Forstfasching, Karneval-Klub und Dorfclub Tornow hatten es so eilig damit, dass sie bereits eine Minute vor dem verabredeten Zeitpunkt die Rückgabezeremonie einleiteten.