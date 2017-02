"Vieles wird im Kopf entschieden"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555586/

Ward ihr trotz des ungleichen Kampfes von sechs gegen fünf Spieler motiviert?

Alexander Wolski: Motiviert sind wir immer. Wir wollen dem Gegner zu Hause möglichst die Höchststrafe bieten, das heißt 57:21 Punkte. Zu heute: Wenn es 57:20 wird, ist es eben so. Mit der eigenen Leistung kann man immer hadern. Das optimale Spiel ist natürlich weit weg. Aber man kann nicht sagen, dass es eine schlechte Leistung war. Alles, was 900 und mehr ist, ist aktuell auf unserer Bahn eine sehr gute Leistung.

Sebastian Krause: Wenn ich die Trainingsergebnisse sehe, bin ich heute da nicht rangekommen. Es lief gut. Ein bisschen hadere ich mit der letzten Gasse. Da habe ich drei Fehler gemacht. Ich bin bestraft worden, habe eine Fünf kassiert. Ansonsten hätte ich in Richtung 70 gehen können. Aber letztlich bin ich zufrieden. Über 60 - da kommt im Normalfall kein Auswärtiger hin.

Sebastian, Ihr Teampartner Dietmar Stoof sagte während Ihres Spiels auf der letzten Gasse, dass Ihr Partner aus dem ersten Kreuz Sie trotz des Drei-Punkte-Vorsprunges noch einholen wird. Ist das die logische Folge der unterschiedlichen Bahnen?

Krause: Bahn eins und zwei sind schwerer zu bespielen. Die sind schon knifflig.

Wolski: Ich hatte auf diesen 23 gemacht, auf den hinteren dann 41. Sebastian hatte 42. Wir haben uns also auf den Bahnen-Paaren gar nicht viel genommen (Anm.d.Red.: Alexander Wolski spielte +64, Sebastian Krause +63).

Krause: Früher war die Bahn vier die schwierigste. Sie ist nun ergiebiger geworden. Dafür sind die Eins links und die Zwei rechts für mich die schwierigsten Gassen. Das kann wechseln, wenn in zwei Jahren neue Kegel kommen. Es ist abhängig von den Kegelsätzen.

Spiel das eine Rolle, wer auf der Bahn eins und wer auf Bahn vier beginnt?

Krause: Für mich nicht. Aber es gibt Spieler, die wenn sie ihr Training auf der Eins beginnen, auch im Wettkampf dort starten. Wir wechseln jedoch durch, losen das meistens aus, damit wir vielseitiger bleiben. Man muss halt die Gassen kennen und einschätzen, wie viel mein Ergebnis dort Wert ist. Wenn ich weiß, ich beginne auf der schweren Bahn, ist es nicht schlimm, wenn ich mit zehn Holz in Rückstand liege. Ich kann das dem Gegner ja auf den guten Bahnen wieder abnehmen. Wenn man aber unsicher wird, machst du dir viel kaputt. Das ist ein Nervenspiel. Auch hier wird vieles im Kopf entschieden, nicht unbedingt durch Muskeln.

Was passiert im Kopf, wenn ihr eine Sechs, Fünf oder gar eine Null spielt?

Wolski: Eine Null ist sehr unwahrscheinlich auf der Heimbahn. Dafür spielen wir zu lange. Es könnte passieren, wenn wir ausrutschen. Bei einer Fünf hängt es davon ab: Habe ich den Fehler selber produziert? Dann ändere ich etwas. Das können wir relativ schnell umsetzen. Es gibt aber auch manchmal eine Fünf bei einem guten Wurf, da hat man halt Pech beim Fallen der Kegel. Es passiert, dass noch vier stehen bleiben. Man muss einfach weiter machen.

Krause: Es kommt darauf an, in welcher psychischen Situation man ist: Hat man Stress von zu Hause mitgebracht, von der Arbeit? Oder gab es ein Erlebnis auf der Anfahrt? Oder ist man einfach etwas durcheinander. Dann lässt man Fehler leichter an sich ran kommen. Optimal ist bei einem schlechten Wurf: Nicht ärgern, stattdessen eine Fehleranalyse machen und abstellen. Manchmal spielt uns der Kopf einen Streich. Häuft sich das, wird man fuchtig, auch in Abhängigkeit vom Temperament.

Sebastian: Aufgefallen ist, dass Sie zum Ende der 15 Würfe teilweise fünf Aufsätze weniger absolviert hatten als die Gegner. Woran liegt das?

Krause: Tatsächlich war ich früher als Erster fertig. Mittlerweile habe festgestellt, es bringt mir mehr, wenn ich ein Päuschen mache, kurz durchatme, mal bis fünf zähle, mich sammle und bei Null anfange. Das ist wichtig, wenn ich kein Rezept für die Bahn finde. Das ist das eine, warum es länger dauert bei mir. Das andere: Alex hat mit den aufliegenden Kugeln gespielt. Er hat drei, vier zur Verfügung. Ich habe zwei eigene Kugeln. Es kommt ja vor, dass eine Kugel hinten liegen bleibt bis die nächste kommt und ein Kegel sie dann in den Rückholmechanismus treibt. Muss man auf die Kugel warten, das summiert sich.

Sie spielen also nur mit zwei Kugeln?

Krause: Ich kenne einen, der hat drei, weil er seinen Rhythmus halten und nicht auf die Kugel warten will. Aber der Normalfall sind zwei. Es gibt sie in Zweiersets zu etwa 150 Euro. Will ich eine dritte, kommen 50 Euro dazu, 15 Euro für den Pass und eine zweite Tasche.

Erkennen Sie, welche Ihrer beiden Kugeln zurückkommt?

Krause: Nein. Das sind Feinheiten, mit der Hand merkt man das nicht, nur mit einer Waage. Sie differieren bis zu 25 Gramm.

Wo soll diese Saison für den Deutschen Meister aus 2010 münden?

Wolski: Kiel ist weg. Aber seit dem letzten Wochenende haben wir wieder gute Chancen. Tendenziell würde ich sagen, dass wir nach diesem Spieltag einen Puffer zum Dritten haben werden. Eigentlich ist uns Silber sicher, wenn wir heute das mit 3:0 über die Bühne schaukeln.