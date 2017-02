Vorzugspreise für junge Familien

artikel-ansicht/dg/0/

Der Antrag der CDU-Fraktion, jungen Bernauer Familien mit Kindern in Waldfrieden zu günstigem Wohneigentum zu verhelfen, hat Charme. 6600 Quadratmeter Land besitzt die Stadt in dem Ortsteil. Sie wollte die Fläche schon einmal parzellieren und für den Bau von Eigenheimen veräußern. Doch es war das Jahr, in dem die Bundesrepublik an die 800000 Flüchtlinge aufnahm. So wurde das leergezogene ehemalige Alten- und Pflegeheim an der Lanker Straße nicht abgerissen, sondern als Flüchtlingsunterkunft an den Landkreis Barnim für vier Jahre vermietet.

Der Mietvertrag mit dem Landkreis läuft bis 2019. Von den 160 Plätzen in der Flüchtlingsunterkunft sind 110 besetzt. Etwas mehr als einen Kilometer weiter, an der Wandlitzer Chaussee, ist im Dezember eine neue Unterkunft für Asylbewerber mit 200 Plätzen eröffnet worden. Dort leben zurzeit aber nur 75 Personen. "75 plus 110 macht 185", rechnete Daniel Sauer, CDU-Vize-Fraktionschef im jüngsten Finanzausschuss vor. Die Immobilie an der Lanker Straße könnte also sofort leergezogen und mittelfristig so genutzt werden, wie es einmal geplant gewesen sei: für den Eigenheimbau.

Die verfügbaren Flächen für die Errichtung von selbstgenutztem Wohneigentum seien in Bernau knapp geworden, stellt die CDU fest. "Dies führt zu steigenden Grundstückspreisen und erschwert es jungen Familien zunehmend, den Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen." Wenn städtische Flächen aktiviert würden, könne auch Einfluss ausgeübt werden, "durch günstigere Grundstückspreise Familien mit Kindern eine Zukunft in Bernau zu ermöglichen", ist die Fraktion überzeugt.

Doch die Stadtverwaltung hält ein solches Vorgehen für unmöglich. "Hierzu kann ich Ihnen keinen rechtskonformen Vorschlag unterbreiten, da es sich mir aus Diskriminierungsgründen verbietet, bestimmte Bevölkerungsgruppen wegen des Alters oder ihrer Herkunft auszuschließen beziehungsweise zu privilegieren", heißt es in einer Stellungnahme der Bernauer Hauptamtsleiterin Viola Lietz. CDU-Fraktionsvize Daniel Sauer lässt diese Begründung nicht gelten. "Ganz so einfach ist es dann doch nicht", sagt er. Bundesweit gebe es 760 Kommunen, darunter fünf in Brandenburg, die unter dem Motto "Baugeld beim Bürgermeister" eigene Förderrichtlinien zur Grundstücksvergabe hätten, hält der Christdemokrat der Hauptamtsleiterin entgegen. "Wenn das in Beeskow, Luckau und Heiligengrabe möglich ist, muss es auch hier möglich sein."

Auch die Fraktion Bündnis 90/Grüne/Piraten möchte, dass die Stadt beziehungsweise ihre Grundstücksentwicklungsgesellschaft STAB ein "operatives städtisches Flächenmanagement" aufbaut. Dazu sollen vor allem landwirtschaftliche Nutzflächen angekauft und dann "zu tragbaren Konditionen" an Landwirte verpachtet oder für die Landschaftspflege genutzt werden. Ebenso im Sinn haben die Bündnisgrünen/Piraten den Ankauf von und die Bevorratung mit Flächen, um sie für sozialen Wohnungsbau und/oder zum Ausbau der perspektivisch erforderlichen Infrastruktur zu verwenden.

Ein solches Flächenmanagement mache durchaus Sinn, sagte Bürgermeister André Stahl (Linke) vergangene Woche im Hauptausschuss. Allerdings will er diese Aufgabe nicht auf eine städtische Gesellschaft allein übertragen. Am Donnerstag werden die Stadtverordneten zu beiden Anträgen beraten.