Neben ihr am Tisch ertönt ein kreischender Schrei, sie selbst schlägt - fassungslos und glücklich zugleich - die Hände vors Gesicht. Soeben durfte ich als Moderator des 21. Sportlerballs von Stadt Schwedt und Märkischer Oderzeitung die Schwimmerin Carolin Methke als Siegerin im Bereich "Sportler/Erwachsene" verkünden. Mit strahlendem Gesicht betritt sie die Bühne - dabei kann sie nicht ahnen, an welchem seidenen Faden dieser erste Rang in der Fan-Gunst hing. Am allerletzten Tag der Abstimmung waren die bis 18 Uhr eingegangenen Stimmen am Abend bereits ausgezählt, Carolin Methke lag auf Rang 2. Nur um wenige Stimmen vor ihr der Para-Kanute René Schulz (dem gelten übrigens die herzlichsten Genesungswünsche, denn er erlebte den Ball nicht live, weil er im Krankenhaus liegt). Als am nächsten Morgen noch wenige Stimmzettel im Briefkasten lagen, die bis Mitternacht eingeworfen worden waren, reichten die darauf enthaltenen Kreuze letztlich für den Sieg der Schwimmerin. Die Freude war unübersehbar und verdient.

Eher sprachlos nahm der Umfrage-Gewinner bei den Nachwuchs-Sportlern seinen ersten Platz zur Kenntnis - Moritz Schlomsky hatte mit fast 3700 Stimmen übrigens die meisten aller 18 Umfrage-Kandidaten erhalten. "Das ist wirklich toll und wird mich für die nächsten Jahre zusätzlich motivieren", meinte er etwas später. Dass die Olympiasieger Sebastian Brendel und Jan Vandrey die ersten Gratulanten waren, bleibt sicher ein unvergesslicher Augenblick für das Kanu-Talent.

Auch ein junges Kanu-Team erklomm die Spitze in der Popularitätsumfrage. Bei den Stimmzetteln auch für das Quintett des Jahrgangs 2004 war deutlich zu erkennen, wohin in den gut fünf Wochen der Abstimmung Reisen in Trainingslager, zu Wettkämpfen oder in den Urlaub während der Winterferien geführt hatten. Da waren Stimmen aus Südtirol und Spanien genauso dabei wie aus dem schweizerischen Chur und aus wirklich allen Ecken Deutschlands. Unglaublich, welche Kreise unsere eigentlich lokale Abstimmung wieder gezogen haben.

Das bestärkt natürlich den MOZ-Sportredakteur, auch in den kommenden Jahren wieder längere Schichten einzulegen, um Stimmen zu zählen, Interviews vorzubereiten und zum Gelingen eines schönen Schwedter Sportlerballs beizutragen.