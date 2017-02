"Subjektive Meinung zählt nicht"

artikel-ansicht/dg/0/

Bis zum 30. April können die Unterlagen in der Regionalen Planungstelle in Beeskow, in der Stadtverwaltung Frankfurt und in den Kreisverwaltungen Beeskow und Seelow während der Dienstzeiten eingesehen werden. Korrekt heißt das Papier: "3. Planentwurf des Sachlichen Teilregionalplanes Windenergienutzung" der Regionalen Planungsgemeinschaft mit seiner Begründung und der zugehörige Umweltbericht." Jeder hat die Möglichkeit, bis zum 30. April seine Stellungnahme in schriftlicher Form bei der regionalen Planungsstelle in Beeskow einzureichen. Wolfgang Rump, Leiter der Behörde, stellt sich auf Gegenwind aus der Bevölkerung ein, sagt aber zugleich: "Subjektive Argumente werden nicht Gegenstand des Planverfahrens sein." Das heißt, wer sich durch Windräder "nur" in seiner Lebensqualität beeinträchtigt fühlt, wer behauptet, dass der Tourismus leide, werde kein Gehör finden. Die Stellungnahmen müssten sich an den objektiven Kriterien orientieren, zum Beispiel 1000 Meter Abstandsflächen zu Wohngebieten oder die Verhinderung einer Umzingelung von mehr als 180 Grad im Umkreis von 2,5 Kilometern.

Die regionale Planungsgemeinschaft, die wegen der Windkraftgebiete auch immer in der Kritik ist, sieht sich nicht als Windkraft-Förderer, sondern eher als Verhinderer von Wildwuchs. "89,4 Prozent der Fläche in den Landkreisen Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Frankfurt (Oder) haben wir ja ausgeschlossen, sie eignen sich nicht als Windkraftgebiete", so Rump. Lediglich 1,6 Prozent der Fläche, das entspreche rund 7300 Hektar, seien im 3. Entwurf als Eignungsgebiete ausgewiesen. Damit liege er unter der Gesamtfläche, die noch mit dem ersten und zweiten Entwurf vorgeschlagen worden seien. Bei der ersten Beteiligung 2012 waren noch 9600 Hektar als Eignungsgebiete vorgeschlagen worden, 2016 bei dem zweiten Beteiligungsverfahren noch 7600 Hektar. "Das potenzielle Gebiet ist wesentlich verkleinert worden", so Rump. Jetzt rechnet er damit, dass es kein viertes Beteiligungsverfahren geben wird und im nächsten Jahr der neue Teilregionalplan zum Gesetz erhoben werden kann. Er ersetzt den noch gültigen Plan aus dem Jahr 2004.

Erstmals weist der Planentwurf auch Eignungsgebiete im Wald aus. Diese liegen weder in Landschafts-, Natur- und Trinkwasserschutzzonen. "Auch nicht in Laub- und Mischwäldern, sondern nur in Nadelwald", erklärt Rump. Betroffen sind Wälder bei Fünfeichen, Kobbeln, Neubrück und Briesen.

Insgesamt stehen derzeit 400 Windräder mit einer Nennleistung von 660 Megawatt in den beiden genannten Landkreisen und im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder). Wie viele mit der Ausweisung neuer Eignungsgebiete dazu kommen, kann Rump nicht sagen. "Wir wissen ja nicht einmal, ob die Landeigentümer bereit sind, ihr Land für Windräder zur Verfügung zu stellen."

Nicht alle Eignungsgebiete haben auf Ewigkeit Bestand: 15 alte Gebiete würden komplett aus der Planung herausfallen, weil sie den aktuellen Kriterien nicht mehr entsprächen. Diese hätten nur noch Bestandsschutz, hier dürften Windkraftanlagen nicht erneuert oder aufgerüstet werden, erklärt Rump.

Er verweist auch darauf, dass Investoren es nach dem neuen EEG-Gesetz künftig viel schwerer haben als in der Vergangenheit. "Sie müssen sich einem bundesweiten Wettbewerb stellen, das Ausschreibungsverfahren ist aufwendiger, die Investitionssicherheit geringer", erklärt Wolfgang Rump.

28 Windkraftanlagen sind nach dem alten Teilregionalplan noch genehmigt und müssen in den nächsten zwei Jahren errichtet werden. Für Hohenwalde ist zum Beispiel ein 230 Meter hohes Windrad angekündigt.

Entwurf des Teilregionalplanes "Windenergienutzung" unter www.rpg-oderland-spree.de